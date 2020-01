Meldpunt voor mogelijke sektarische bewegingen opgeheven ondanks stijging aantal meldingen

Per 1 januari 2020 stopte het meldpunt Sektesignaal. En dat terwijl het aantal meldingen van bezorgde familieleden van mogelijke slachtoffers in het afgelopen jaar tot recordhoogte steeg.

Vorig jaar kwamen bij Sektesignaal 103 bezorgde telefoontjes binnen. Opvallend meer dan in de jaren daarvoor. Toen kwamen er tussen de 60 en 80 serieuze meldigen binnen. Dit meldt het AD maandag. Woordvoerder van de inmiddels opgeheven organisatie Karin Krijnen zegt in de krant dat er opvallende veel telefoontjes gingen over mindfulness- en gelukscursussen, waarbij het uiteindelijk uitliep op seksueel en/of financieel misbruik van de de deelnemers. Volgens Krijnen gaat het hierbij vaak om vrouwen van rond de 30 jaar.

Per 1 januari 2020 hield het meldpunt op te bestaan, omdat de Tweede Kamer enkele jaren geleden heeft besloten om de subsidie stop te zetten. Het meldpunt Sektesignaal bracht ernstige signalen bij de juiste instanties onder de aandacht.