Drugsdealer onder invloed van alcohol en drugs

Maandagavond laat werd op de Oosterscheldestraat in Middelburg een automobilist aangehouden. De politie nam bij de man en in zijn woning de nodige drugs in beslag.

Agenten controleerden rond middernacht een automobilist. Omdat hij sloom reageerde en bloeddoorlopen ogen had, werd een speekseltest afgenomen. Deze reageerde positief op diverse drugsbestanddelen. Uit een ademtest bleek dat hij vermoedelijk ook teveel alcohol had gedronken. De man (24) uit Middelburg weigerde vervolgens mee te werken aan een bloedproef, wat uiteraard strafbaar is. De bestuurder werd aangehouden en voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Hij zit nog vast.

Rijbewijs

Bij de man werden diverse spullen, waaronder drugs in beslag genomen. De politie verdenkt de man dat hij drugs dealt. Ook in zijn woning troffen agenten de nodige drugs aan. Ook deze zijn in beslag genomen. Het rijbewijs van de Middelburger werd ingevorderd.