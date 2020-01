Celstraf geëist voor drugshandel

Een 21-jarige verdachte uit Bathmen rapte in een YouTubefilmpje over ‘snel geld maken’ en ‘de weg naar de (criminele) top’, maar wat het Openbaar Ministerie Oost-Nederland betreft gaat hij die niet halen. Maandag is er een celstraf van twaalf maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk tegen hem geëist voor handel in drugs. De zaak diende voor de rechtbank in Almelo.

De man wordt ervan verdacht een minderjarig meisje te hebben ingezet voor drugsdeals. Hij zou haar ook drugs hebben verkocht. Uit telefoongegevens van het meisje is gebleken dat de twee bijna dagelijks contact hadden, en dat de verdachte haar vroeg verdovende middelen te verkopen, volgens het OM. Er waren ook meerdere meldingen dat hij drugs zou dealen in Rijssen en Holten.

Via een zogenoemde pseudokoop zijn er drugs van hem gekocht. Bij een doorzoeking in het huis van zijn ouders, waar de verdachte woont, zijn drugs en capsules gevonden. Die capsules kunnen worden gevuld met MDMA (een stof die voorkomt in xtc-pillen). In september is hij aangehouden. De verdachte heeft toegegeven dat hij op zijn achttiende is begonnen met de verkoop van drugs, om geld te maken.

De man is eerder veroordeeld voor straatroof en mishandeling. Hij werd beschouwd als de leider van een criminele jeugdgroep in de gemeente Rijssen-Holten. De officier van justitie: “Kennelijk heeft die veroordeling hem er niet van weerhouden toch weer op een foute manier geld te verdienen. Hij verkiest kennelijk de gemakkelijke weg boven de eerlijke.”