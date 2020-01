Politie zoekt getuigen schietincident Limburgse discotheek

Dinsdag heeft de politie een oproep gedaan aan bezoekers die tijdens oudejaarsnacht bij een discotheek aan de Middelweg in het Limburgse Beek in de rij stonden. 'Zij kunnen mogelijk belangrijke informatie hebben voor het onderzoek naar het schietincident dat hier plaatsvond waarbij een persoon gewond raakte', zo meldt de politie dinsdag.

Gewonde

Rond 01.45 uur werd er een aantal schoten gelost door de verdachte. Direct hierna ging deze er in onbekende richting vandoor. Het slachtoffer stond op dat moment in de rij om de discotheek binnen te komen. Hij raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor medische behandeling. Inmiddels is hij uit het ziekenhuis ontslagen. De politie is na het schietincident een (sporen)onderzoek gestart. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding en achtergronden zijn van het schietincident.

Rij

Uit voorlopig onderzoek is duidelijk geworden dat tijdens het moment dat er geschoten is er vermoedelijk enkele tientallen mensen in de rij stonden te wachten om de discotheek binnen te gaan. De politie heeft nog niet met iedereen contact gehad. Vandaar deze oproep zodat eventuele getuigen die zich nog niet gemeld hebben dit alsnog doen.