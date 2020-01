Grote hoeveelheden drugs in Middelburgse woning aangetroffen

Afgelopen zondag heeft de politie in Middelburg in een woning aan de Segeersweg grote hoeveelheden drugs gevonden. 'Agenten namen enkele duizenden pillen, een paar kilo MDMA-kristallen en apparatuur om harddrugs te bewerken in beslag', zo meldt de politie woensdag.

XTC-pillen

'Het begon allemaal zondag 5 januari rond 1.40 uur op de Vlasmarkt in Middelburg. Er kwam bij de politie een melding binnen van een man en een vrouw die daar ruzie met elkaar zouden hebben', aldus de politie. Omdat de man zich niet kon legitimeren werd hij gefouilleerd, hij bleek drugs bij zich te hebben en werd aangehouden.

Woning doorzocht

Er werd besloten om ook de woning van de 28-jarige man te doorzoeken. Daarbij werden drugs en drugsgerelateerde zaken gevonden en in beslag genomen. De 28-jarige bewoonster is daarbij ook aangehouden. Beide zijn ingesloten. Dinsdag 7 januari is een derde verdachte opgepakt , een 25-jarige man uit Oost-Kapelle. Hij is na verhoor in vrijheid gesteld. De overige verdachten zitten nog vast. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak.