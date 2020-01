Jerrycan met onbekende stof in trein station Leeuwarden

In een lege trein op het station in Leeuwarden is donderdagmorgen een jerrycan met een nog onbekende vloeistof aangetroffen. Dit maakte de politie bekend.

Direct is het station en een deel van de omgeving ontruimd. Een agent van het team explosieven verkenning (TEV) heeft de substantie bekeken en kan niet goed inschatten wat de inhoud van de jerrycan is.

Omdat niet bekend is of er explosie gevaar is, heeft de politie de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ingeschakeld.

De politie heeft een 68-jarige man aangehouden. Het is niet duidelijk wat zijn rol is in het geheel.