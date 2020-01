Gewonde man aangetroffen na mogelijk schietincident Kolfschotenstraat

De politie doet onderzoek naar een mogelijk schietincident in de Kolfschotenstraat in Amsterdam-Zuidoost. 'Het incident zou vrijdagochtend vermoedelijk tussen 07.00 en 08.00 uur hebben plaatsgevonden', zo meldt de politie vrijdag.

Onderzoek

De recherche is op zoek naar getuigen of mensen die meer informatie hebben. De recherche onderzoekt of verwondingen die bij een man zijn aangetroffen verband houden met het mogelijke schietincident.

Getuigenoproep

Heeft u mogelijk iets verdachts gezien of gehoord vrijdagochtend vermoedelijk tussen 07.00 en 08.00 uur in de Kolfschotenstraat of de nabije omgeving, of heeft u andere informatie die van belang kan zijn voor de politie, neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of Anoniem 0800-7000.