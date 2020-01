Man (21) omgekomen bij ongeval op A1 bij Hengelo

De toedracht van het ongeval voor zover nu bekend

Door nog onbekende oorzaak is de bestuurder van de eerste auto, komend uit de richting van Oldenzaal, de macht over het stuur verloren en met de auto in de rechterberm terecht gekomen en vervolgens weer de weg opgekomen en in aanraking gekomen met de middengeleider en is de auto op de linker rijstrook tot stilstand gekomen. In de auto zaten vijf inzittenden, die op dat moment voor zover bekend ongedeerd waren. Een aantal van de inzittenden van de auto hebben geprobeerd de auto vervolgens van de weg af te duwen. Terwijl zij hiermee bezig waren, werd de auto in de flank geraakt door een achterop komende auto.

Bij het ongeval kwam een 21-jarige man uit Almelo om het leven. De overige inzittenden van de auto raakten gewond. Het betrof twee 19-jarige mannen en een 18-jarige man en 17-jarige man, allen afkomstig uit Almelo. De bestuurder van de achteropkomende auto, een 60-jarige vrouw uit Hengelo, raakte ook gewond. Alle gewonden werden door ambulances naar ziekenhuizen in Almelo of Enschede gebracht voor behandeling van hun verwondingen.