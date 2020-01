Man gewond na schietincident Terneuzen

Na een eerste onderzoek bleek dat er inderdaad sporen waren van een schietincident aan de Nicolaas Beetsstraat in Terneuzen. Uit Hoofdplaat kwam op ongeveer hetzelfde moment een melding van het vermoedelijke slachtoffer dat hij gewond was geraakt bij dit schietincident. Ambulancemedewerkers zijn naar Hoofdplaat gereden en troffen het slachtoffer met onbekende verwondingen aan. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis vervoerd.

Onderzoek door Forensische Opsporing

Forensisch rechercheurs zijn naar de Nicolaas Beetsstraat gegaan om daar onderzoek te doen. De auto waar het slachtoffer in reed is in beslag genomen voor forensisch onderzoek.

Het onderzoek dat de rechercheurs van Forensische Opsporing op dit moment doen gaat zeker nog de hele nacht duren. Ook worden getuigen door tactisch rechercheurs gehoord. Door verschillende eenheden op straat wordt gezocht naar de dader of daders van het schietincident.