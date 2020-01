Appen op telefoon in houder niet veiliger dan appen op met telefoon in de hand

SWOV heeft een onderzoek uitgevoerd naar het effect van appen met de telefoon in een houder op het rij- en kijkgedrag van automobilisten versus het appen met de telefoon in de hand.

Appen versus niet appen

Het onderzoek laat zien dat automobilisten langzamer rijden tijdens ritten waarin ze appen achter het stuur dan tijdens ritten waarin ze niet appen. Desondanks variëren ze meer in gereden snelheid, slingeren ze meer en kijken ze minder in de spiegels tijdens ritten waarin ze appen. Uit de ervaren taakbelasting blijkt verder dat de deelnemers de ritten waarin ze tijdens het autorijden moesten appen meer belastend vonden dan de ritten waarin ze niet hoefden te appen. Dit meldt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) op de website.

Telefoon in de hand versus telefoon in de houder

De mate van variatie in gereden snelheid, het slingeren, de gemiddelde duur van de blikken op de smartphone, het aantal lange blikken op de smartphone en het in de spiegels kijken verschilt niet tussen appen met de telefoon in de hand of in de houder. De totale duur dat tijdens het appen op de smartphone werd gekeken was bij appen met de telefoon in de houder zelfs langer dan bij appen met de telefoon in de hand. Ook werden er tijdens het appen met de telefoon in de houder meer blikken op de smartphone geworpen dan tijdens appen met de telefoon in de hand.

De bevindingen wijzen erop dat appen onafhankelijk van de positie van de telefoon invloed heeft op motorische, visuele en cognitieve aspecten van autorijden. Er is dus geen reden om aan te nemen dat het veiliger is om tijdens het autorijden de telefoon in de houder te bedienen dan in de hand. Deze problemen komen voor bij jong en oud, man en vrouw en zowel ervaren als onervaren appers.

Meer onderzoek

Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is het appen op een telefoon die in een houder is geplaatst (ook) ongewenst. Enkel een verbod op het vasthouden van een telefoon geeft dan ook een verkeerd signaal naar de weggebruikers; ten onrechte zou men hierbij kunnen denken dat appen met de telefoon in de houder wel veilig is. Alvorens de wetgeving te heroverwegen zal echter nader onderzoek naar ‘handheld versus handsfree’ de conclusies uit dit rapport verder moeten onderbouwen.