Explosief aangetroffen bij café in Zwolle

De Voorstraat in Zwolle is voor een groot gedeelte afgezet na het aantreffen van een mogelijk explosief bij een café. Dit meldt de politie dinsdag.

Het voorwerp werd omstreeks 08.20 uur aangetroffen en is onderzocht door een explosieven verkenner van de politie. Deze besloot om de Explosievenopruimings Dienst in te schakelen.De directe omgeving van het café is ontruimd.

De Explosievenopruiming Dienst heeft het de handgranaat die aan de deur hing veiliggsteld en meegenomen. Deze zal op een andere plaats gecontroleerd tot ontploffing worden gebracht.

De politie stelt een onderzoek in.