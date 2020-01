Jeugddetentie voor gewapende overval op KFC-restaurant Almere

Twee jongens van 17 en 18 jaar uit Almere zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een jeugddetentie van 1 jaar, waarvan een deel voorwaardelijk met daarbij een gedrag beïnvloedende maatregel (GBM). Een andere jongen van 17 kreeg 9 maanden jeugddetentie opgelegd, plus een PIJ-maatregel, ook wel jeugd-tbs genoemd. De jongens pleegden begin vorig jaar in Almere een gewapende overval op een KFC-restaurant, waarbij ze €2.700,- buitmaakten.

Gewapende overval

Op 28 januari 2019, rond 23:50 uur, kwamen zes jongens de KFC in Almere binnen. Ze droegen bivakmutsen of hadden hun gezicht bedekt. De jongens sprongen over de toonbank en riepen: “Wij willen geld!” Ook sloegen ze met hamers. Eén van de jongens had een vuurwapen in zijn hand en richtte daarmee op één van de KFC-werknemers. Die moest de kassa openmaken. Daarna richtten ze zich op de kluis. Eén van de jongens drukte daarbij een mes tegen de rug van een andere werknemer. Weer een ander werd bedreigd met een ijzeren staaf.

Opsporing Verzocht

Bewakingscamera’s van de KFC legden de overval vast. Daarnaast kon een getuige de scooters van de verdachten omschrijven. Die scooters werden later teruggevonden op twee adressen, dicht bij de woning van één van de verdachten. Bij de daaropvolgende huiszoeking werden spullen aangetroffen die ook op de camerabeelden te zien zijn, zoals schoenen, een jas en handschoenen. Opsporing Verzocht liet een paar maanden na de overval de camerabeelden zien. Op dat moment werd de telefoon van één van de verdachten afgetapt en is te horen hoe hij met anderen over de overval praat. Op de telefoon van één van de verdachten is bovendien een foto aangetroffen van een persoon die op bed ligt met een vuurwapen in zijn hand. Ook had die persoon een stapel geldbiljetten vast en lagen er 8 rolletjes muntgeld. Volgens de aangever waren bij de overval de nodige rolletjes geld weggenomen. Uit onderzoek blijkt dat de bewuste foto een uur na de overval is gemaakt.

Straffen

De verdachten hebben bij het personeel en de omstanders in de KFC hevige gevoelens van angst en onveiligheid veroorzaakt. Het is algemeen bekend dat overvallen voor de direct betrokkenen erg traumatiserend kunnen zijn. De verdachten hebben zich hier niets van aangetrokken en dachten alleen maar aan hun eigen financiële gewin. Ze hebben tijdens de behandeling van hun zaak nauwelijks willen verklaren en hebben geen verantwoordelijkheid genomen. Dit weegt de rechtbank strafverzwarend mee. Naast jeugddetentie legt de rechtbank aan één verdachte ook een PIJ-maatregel op. De twee anderen kregen naast jeugddetentie, ook een GBM opgelegd. Dit betekent dat zij de komende tijd streng begeleid zullen worden door de jeugdreclassering. Zowel de PIJ-maatregel als de GBM moeten voorkomen dat de verdachten in de toekomst opnieuw strafbare feiten plegen.