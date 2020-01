Grote brand in woonzorgcomplex Hoorn, 1 gewonde en 20 evacués

Dinsdagavond is rond 20.00 uur een grote brand uitgebroken bij een woonzorgcomplex locatie Betsy Perk in de wijk Kersenboogerd in Hoorn. Dit heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord dinsdag bekendgemaakt.