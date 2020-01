Tot drie jaar cel geëist voor betrokkenheid bij drugslab Hagestein

De officier van justitie verdenkt drie mannen van 30, 37 en 28 jaar uit Schiedam en Rotterdam van voorbereidingshandelingen voor het produceren en verwerken van harddrugs, waarbij zij een criminele organisatie hebben gevormd. Tegen de 30-jarige verdachte is een onvoorwaardelijke celstraf van drie jaar geëist. Tegen de andere twee verdachten is dat twee jaar met voorwaardelijke delen van zes en drie maanden.

Uit analyse van telecomgegevens, reisbewegingen en uit DNA-onderzoek naar aangetroffen sporen blijkt volgens het OM dat de mannen betrokken zijn geweest bij illegale activiteiten in de loods. Uit onderzoek blijkt ook dat er in de loods daadwerkelijk harddrugs is geproduceerd en verwerkt, maar het kan niet bewezen worden dat deze drie verdachten zelf hieraan hebben deelgenomen. Hiervoor is dan ook geen straf geëist.

Tegen de verhuurders van de loods, een echtpaar van 77 en 75 jaar, is een gevangenisstraf van tien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk, geëist. Volgens de officier van justitie moeten zij weet gehad hebben van de drugsproductie in hun loods. Met hun handelen vormden zij een onmisbare schakel in de productie en de uiteindelijke verkoop van verdovende middelen.

Tijdens de inval en bij de 30-jarige verdachte thuis is een grote hoeveelheid contant geld aangetroffen. Uit onderzoek blijkt dat hij en zijn ex-partner opgeteld over ruim 231.000 euro aan contant geld beschikten. Omdat zij geen plausibele verklaring voor de herkomst van het geld kunnen geven, kan het niet anders dan dat zij dit met criminele activiteiten verdiend hebben. Deze verdachte en zijn ex-partner zijn daarom ook vervolgd voor witwassen. Tegen de ex-partner is zeven maanden voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 240 uur geëist.

Na de strafzaak zal het OM ook een ontnemingsvordering indienen die er toe moet leiden dat de verdachten hun crimineel verdiende geld terug moeten betalen.