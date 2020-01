Twee personen van balkon gered bij brand in Hoogeveen

De brandweer heeft woensdagmiddag twee personen van het balkon van een woning gehaald aan de Lomanlaan in Hoogeveen nadat er na een explosie brand was uitgebroken.

Autobrand

De politie onderzoekt of er een link is met de autobrand eerder op deze dag. Woensdagmorgen vloog door nog onbekende oorzaak een geparkeerde auto in brand aan de Lomanlaan. De brandweer bluste het vuur maar de wagen was al totaal door het vuur vernield.