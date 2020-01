Man wordt 's nachts aangereden en overlijdt

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een man komen te overlijden nadat hij vermoedelijk door een auto is aangereden. Het ongeval gebeurde in Geleen op de Oude Postbaan. 'Vermoedelijk is de persoon geraakt door een auto op die weg. Het slachtoffer is vervolgens ter plekke aan zijn verwondingen overleden', zo meldt de politie zaterdag.