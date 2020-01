Wim van de Donk stopt na 11 jaar als commissaris van de Koning

De commissaris van de Koning in Noord-Brabant, Wim van de Donk, heeft een benoeming tot Rector Magnificus, tevens voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University aanvaard. De benoeming gaat in op 1 oktober 2020. Dat heeft hij afgelopen vrijdag aan het eind van de vergadering van Provinciale Staten bekend gemaakt.

Plaatsmaken voor opvolger

'Het was een beslissing die ik, dat zal ik niet verhullen, niet gemakkelijk genomen heb. Ik voel mij op mijn plaats als commissaris van de Koning in Brabant, en Brabander met de Brabanders. Toch is het denk ik, ook voor Brabant, goed om straks, na 11 jaar, plaats te maken voor een opvolger. Door het besluit nu te nemen kan die tijdig door Provinciale Staten van Brabant bij Zijne Majesteit de Koning voor benoeming worden voorgedragen en is een naadloze overdracht straks mogelijk', stelt Wim van de Donk.

Dankbaar

'Ik ben Zijne Majesteit de Koning en Provinciale Staten heel dankbaar voor het werk dat ik in deze prachtige functie heb mogen doen voor onze provincie, voor de Brabanders, voor de economie, voor de natuur, voor de cultuur en voor al die mensen die zich voor elkaar en voor onze mooie en bijzondere provincie inzetten. Ik heb het met veel plezier gedaan, en zal alle mensen met wie ik binnen en buiten het provinciehuis aan de toekomst van onze provincie mocht werken gaan missen. Ik ben hen dankbaar en erkentelijk voor het plezier, het vertrouwen en de fijne samenwerking. We hebben nog negen maanden te gaan samen'.

Rector Magnificus

'Na 1 oktober zal ik mijn werkzame leven voortzetten in een andere functie waarvan ik het eervol en bijzonder vind om die te mogen vervullen. Ik heb van harte ja gezegd op de vraag om beschikbaar te willen zijn als Rector Magnificus, tevens voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University, de universiteit waar mijn wetenschappelijke ‘roots’ liggen, en waaraan ik ook in de jaren dat ik Commissaris was als hoogleraar verbonden bleef'.

Parels

'Tilburg University is een van de parels waarop we in Brabant zeer trots zijn: een universiteit in een stad die bruist, in een provincie die bloeit. Het belang van goed wetenschappelijk onderzoek en onderwijs kan, ook voor de toekomst van onze provincie, moeilijk worden onderschat. Tilburg University is een zowel provinciaal, nationaal, Europees en internationaal toonaangevende universiteit die vele jonge mensen van over de hele wereld mag opleiden en vormen voor betekenisvolle en verantwoordelijke posities in onze samenleving. Ik zie er naar uit daaraan vanuit mijn nieuwe functie een bijdrage te mogen leveren', aldus Van de Donk