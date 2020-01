Vermist meisje (15) uit Grootegast is weer terecht

Het vermiste minderjarige meisje uit Grootegast is weer terecht. Zij werd vannacht aangetroffen in Amsterdam. Dit meldt Politie Groningen.

De politie is met haar in gesprek en bedankt iedereeen voor het delen van haar vermissing en het uitkijken naar haar.

Ingebroken

Zaterdag maakte de politie bekend dat ze mogelijk het slachtoffer is geworden van ontvoering. 'In de vroege woensdagochtend van 15 januari 2020 werd er ingebroken in de woning van het meisje en haar familie in Grootegast. Hierbij werd de auto van de ouders van het meisje weggenomen. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat het meisje mogelijk tegen haar wil is meegenomen', zo liet de politie weten.

Peugeot 307 Break

De gestolen auto is een Peugeot 307 Break met kenteken 87-PB-SZ. Uit aanwijzingen bleek dat de auto in de omgeving van Roosendaal en Oosterland in Zeeland is geweest. In die omgeving is door de collega’s naar de auto en het meisje uitgekeken maar zij hebben niets aangetroffen.

Signalement

De politie heeft op haar eigen website het signalement van het vermiste meisje geplaatst.