Waarschuwing voor verradelijke gladheid komende nacht, code geel voor oosten van het land

In de loop van de avond kan er landinwaarts lokaal gladheid ontstaan door bevriezing van natte weggedeelten

Daarom heeft het KNMI voor de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg code geel afgegeven. De gladheid die al in de loop van de avond kan ontstaan, blijft vrijwel de hele nacht liggen. Vanwege de mogelijke gladheid komende nacht zijn zondagavond door het hele land strooiwagens gaan rijden, zo meldt Hart van Nederland. De strooiwagens rijden onder andere in Zoetermeer, Hoorn, Oosterhout en in delen van Friesland.

Landinwaarts wordt het vannacht ook regionaal mistig en vriest het licht. De temperatuur ligt in grote delen van het land rond het vriespunt of net daaronder. Vlak aan zee blijft de temperatuur boven nul. Er kunnen mistbanken ontstaan en vooral in het binnenland woerdt het regionaal mistig.