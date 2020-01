15 gemeenten goed voor helft auto-inbraken 2019

In 2019 werden er in totaal 48.499 auto-inbraken geregistreerd. Dat is een daling van 9,3 procent ten opzichte van 2018. 53 procent van de inbraken is te herleiden naar 'slechts' 15 van de 355 Nederlandse gemeenten. Ondanks de landelijke daling, steeg het aantal auto-inbraken in de noordelijke provincies. Dit blijkt uit een analyse van Independer, op basis van politiecijfers over de laatste twee jaar. Independer ziet vaak onduidelijkheid bij mensen die schade willen claimen, omdat de dekkingen van de bijbehorende verzekeringen uiteenlopen.

Grote provinciale verschillen

Het aantal geregistreerde auto-inbraken kwam in 2019 uit op 48.499. In 2018 lag dit cijfer nog op 53.477. Vooral op provinciaal niveau zijn de verschillen tussen de afgelopen twee jaar groot. Zo nam het het aantal inbraken in auto's in Zeeland af met 35 procent, terwijl dit in Groningen juist toenam met 21 procent.

Meeste auto-inbraken inbraken nu in Zuid-Holland

Een ander opvallend provinciaal verschil is zichtbaar in de Randstad. Hier zijn Noord- en Zuid-Holland al jaren landelijke 'koplopers' wat betreft aantallen auto-inbraken. Noord-Holland stond hierbij in 2018 op de eerste plaats. Maar in 2019 werden juist in Zuid-Holland meer inbraken geregistreerd dan in de noordelijke buurprovincie.

De gemeente Amsterdam is nog steeds de meest onveilige stad als het gaat om inbraken in auto's. Hier werd in 2019 maar liefst 6.376 keer ingebroken.

Stijging auto-inbraken in noordelijke provincies

Naast de provincie Groningen, waar het aantal inbraken met 21 procent steeg naar een totaal van 667 gevallen, zagen ook Friesland (4 procent stijging naar 446 inbraken) en Drenthe (2 procent stijging naar 381 inbraken) een toename. In alle andere provincies daalde het aantal incidenten.

Regionale trends en ontwikkelingen

53 procent van alle auto-inbraken vond plaats in 'slechts' 15 van de 355 gemeenten:

Amsterdam (6.376 auto-inbraken)

Utrecht (4.858 auto-inbraken)

Rotterdam (4.330 auto-inbraken)

s-Gravenhage (1.786 auto-inbraken)

Eindhoven (1.602 auto-inbraken)

Nijmegen (965 auto-inbraken)

Breda (828 auto-inbraken)

's-Hertogenbosch (794 auto-inbraken)

Amersfoort (643 auto-inbraken)

Arnhem (633 auto-inbraken)

Tilburg (604 auto-inbraken)

Haarlem (581 auto-inbraken)

Almere (576 auto-inbraken)

Schiedam (569 auto-inbraken)

Nieuwegein (543 auto-inbraken)

De vijf gemeenten met de sterkste stijgingen van het aantal auto-inbraken zijn Rotterdam, Lelystad, Gooise Meren, Groningen en Schiedam. Een volledig overzicht van auto-inbraken per gemeente en bijbehorende stijgingen/dalingen is opgenomen in de auto-inbraak monitor van Independer.