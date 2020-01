Onderzoek begraafplaats in verdwijningszaak Tanja Groen levert niets op

Laag voor laag

In de ochtend en aan het begin van de middag is onder andere met behulp van een graafmachine één van de graven op de begraafplaats vrijgemaakt en nu is het werkproces voor het opgraven van stoffelijke resten gestart. Het dragen van beschermende ‘witte pakken’ hoort bij het werkproces. Laag voor laag zal alles zorgvuldig worden onderzocht om eventuele sporen veilig te kunnen stellen, om zo de inhoud van het graf te onderzoeken.

Forensisch onderzoek vandag afgerond

Medewerkers van de Forensische Opsporing en archeologen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) hebben rond 14.30 uur de welbekende ‘witte pakken’ aangetrokken, om nader onderzoek te verrichten in het graf op de begraafplaats. Rond 18.30 uur was het onderzoek afgerond en bleken er geen sporen te zijn van Tanja

Onderzoek op begraafplaats

Woensdagochtend startte de politie met het onderzoek op een begraafplaats aan de Beente in Maastricht. Dit naar aanleiding van nieuwe informatie die in het najaar van 2019 is binnengekomen en onderzocht door rechercheurs. Er is veel aandacht van media en ook buurtbewoners hebben woensdag een kijkje genomen bij de onderzoeksactiviteiten die naar verwachting tot het einde van de dag in beslag nemen. Gedurende het onderzoek is de begraafplaats voor het publiek niet toegankelijk.

Verdwijning Tanja Groen

Tanja Groen verdween bijna 27 jaar geleden. De studente woonde op dinsdag 31 augustus 1993 een feestavond bij in de soos van een studentenvereniging aan de Herbenusstraat in Maastricht. Op deze dag had Tanja om ongeveer 19.50 uur nog contact met haar moeder in Schagen (Noord-Holland). Rond middernacht vertrok ze vanaf het feest en is ze op de fiets naar haar kamer in Gronsveld, ten zuiden van Maastricht, gegaan. Vanaf dat moment ontbreekt ieder spoor van haar. Op zaterdag 4 september 1993 gaven de ouders van Tanja hun dochter als vermist op.