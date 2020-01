Gewonde bij ruzie in woning

In de Groningse wijk Beijum heeft dinsdagavond een schermutseling plaatsgevonden waarbij een persoon gewond is geraakt.

Omstreeks 20.00 uur kreeg de politie de melding van onenigheid in een woning aan de Atensheerd. Het zou om een twist in de relationele sfeer zijn geweest. Hierbij is een persoon gevallen en is gewond geraakt aan het been.

Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.