Voor moord veroordeelde man overleden aan zijn verwondingen

De 27-jarige Joey D. was bij de uitsprak in hoger beroep niet aanwezig en zou worden opgehaald door de politie. Bij aankomst van de agenten ontstond een vuurgevecht tussen de politie en D. De inzet van een onderhandelaar had geen zin en werd het arrestatieteam ingezet. Nog voor hij kon worden aangehouden verwonde D. zichzelf en raakte zwaar gewond. In het ziekenhuis is de man overleden.

De familie liet vandaag in een persverklaring weten dat Joey D. dit deed in een ‘onvoorstelbare wanhoopsdaad’.