Drie aanhoudingen voor fraude met auto’s

De FIOD heeft woensdag twee mannen (35 en 52) en een vrouw (50) uit Diemen en de gemeente De Bilt aangehouden. Zij worden verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift met de import van auto’s. Er zijn doorzoekingen gedaan in woningen in Diemen en gemeente De Bilt en een bedrijfspand in Amsterdam. Daarbij is beslag gelegd op administratie, bankrekeningen, cryptovaluta, twee auto’s en een motor.