Slachtoffer schietpartij Haarlem overleden

Omstreeks 21.00 uur kreeg de politie melding van het schietincident. Ter plaatse troffen zij het ernstig gewonde slachtoffer aan. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij in de in de nacht van woensdag op donderdag aan zijn verwondingen overleed.

De politie stelde direct een onderzoek in de omgeving in. Omstreeks 00.35 uur zag de politie de vermoedelijke verdachte in Haarlem lopen. Hij kon worden aangehouden. De man is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De politie stelt een onderzoek in naar de aanleiding van het incident.

Volgens Boevennieuws zou het om de 29-jarige snackbarhouder Burak Arslan uit Beverwijk gaan