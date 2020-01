In val lokken van mannen na maken afspraak via dating-app

Bij de kinderrechter en de politierechter stonden vandaag vijf jongeren (drie van 17 jaar oud en twee van 18 jaar oud) terecht bij de rechtbank in Assen wegens het in de val lokken en mishandelen van twee mannen in Hoogeveen, die reageerden op afspraakjes via dating-app Grindr. Grindr is een LGBTQ-dating-app, die 10 jaar geleden werd gelanceerd en wereldwijd miljoenen gebruikers telt.