Deel jouw lokale nieuws nu zelf met Nederland op BlikopNieuws.nl

Toen afgelopen 31 december 2019 de champagnekurken en het vuurwerk weer knalden, bestond de landelijke nieuwssite BlikopNieuws.nl precies 15 jaar. Omdat wij ook het nieuws uit met name de haarvaten van elk dorp, gemeente, stad of provincie nog meer onder de aandacht willen brengen, zijn wij op zoek naar versterking van onze landelijke redactie.

Vrijwillige correspondenten gezocht

Heb jij altijd al de behoefte gehad om (leuke) nieuwtjes uit jouw regio of provincie op een groot landelijke en goed gelezen nieuwsplatform onder de mensen te willen brengen en lijkt het je leuk om afhankelijk van jouw agenda hier op vrijwillige basis een paar uurtjes per week aan te willen besteden, dan bieden wij jou deze mogelijkheid. Je kunt gewoon thuis vanachter je eigen computer op momenten dat het jou het beste uitkomt deelnemen.

Lokaal nieuws of één van de 9 andere nieuwscategorieën

Het mag gaan om nieuws uit jouw directe omgeving maar ook om nieuws elders in het land. Je kunt natuurlijk ook nieuws of wetenswaardigheden hebben op het gebied van één van de 9 categorieën zoals Auto, Digitaal, Economie, Gezondheid, Glossy, Sport, Wetenschap, Buitenland of Blik op 112.

Meld je nu aan!

Wil jij op vrijwillige basis (jouw) nieuws een rol laten spelen bij Blik op Nieuws en kun je een kort en bondig goed leesbaar stukje tekst in correct Nederlands schrijven, meld je dan aan bij de redactie van Blik op Nieuws! Mocht je interesse hebben of nog meer willen weten, stuur dan een mail met een korte beschrijving over jezelf met je nieuwsinteresses en eventuele ervaring op het gebied van nieuws naar ehermanns@blikopnieuws.nl met als onderwerp ‘correspondent’ en wij zoeken contact met je. Als je wilt dat wij je bellen vermeld dan ook je telefoonnummer in deze mail. Ook als je iemand kent uit jouw directe omgeving die dit leuk zal vinden om te doen kun je hem of haar wijzen op deze oproep door dit bericht te delen.