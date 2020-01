Meer verantwoorde bloemen en planten geveild bij Royal Flora Holland dankzij Bee-O

Kopers aan de klok in Aalsmeer moeten nog even wennen aan de nieuwkomer Bee-O. Maar steeds meer bloemisten vragen naar producten die verantwoord zijn gekweekt. Hierdoor worden handelaren aan de veilingklok meer dan voorheen ''gedwongen'' mee te gaan in het milieubewust kweken van bloemen en planten. En laten we eerlijk zijn, dat was en is hard nodig in deze sector.

Bee-O is het eerste handelsplatform dat fijnmazige distributie van biologische bloemen en planten mogelijk maakt binnen Royal Flora Holland. Bee-O is enige tijd terug de samenwerking gestart met biologische kwekers in Nederland.

Brent Kaandorp

In het vakblad de Bloemenkrant zegt één van de initiatiefnemers, Brent Kaandorp: "het is ons eindelijk gelukt de impasse te doorbreken! Want hoeveel moeite hebben de telers van biologische producten niet gehad tot nu toe om hun producten te vermarkten?"Dat is inderdaad waar, want het aanbod in biologische producten is zeer beperkt en vanuit de kwekers kwam vaak het geluid dat ze moeite hebben met de afzet, zeker voor de juiste prijs.

Bee-O

Bee-O richt zich op het creëren van een pull uit de markt op bloemisten-niveau, en gaat deze alleen bedienen via de groothandel en exporteur.

Kaandorp hoopt dat alle groothandels en exporteurs ons benaderen om te koppelen. En in onze webshop uit gaan boeken voor hun klanten natuurlijk!"

Bij de teelt van sommige bloemen en planten worden veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. Bij sierteelt is het vaak nog moeilijker om zonder bestrijdingsmiddelen te werken dan bij voedsel, aldus Milieu Centraal. Ook worden vele bloemen vanuit het buitenland ingevlogen om vervolgens hier geveild te worden. Bee-O wil dit zoveel mogelijk bestrijden, door met Nederlandse biologische telers samen te werken naar een schonere wereld.

De handel in de biologische bloemen en planten blijkt voor het nieuwe bedrijf duidelijk haar vruchten af te werpen. Naast de Nederlandse markt, hebben ook onze buurlanden inmiddels interesse in het aanbod van Bee-O.