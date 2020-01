Dier&Recht pleit voor verbod op pijnlijke bitten in paardensport

Het gebruik van bitten in de paardensport leidt tot onnodig veel pijn en stress. Tijdens wedstrijden, zoals het grote Jumping Amsterdam, zijn pijnsignalen duidelijk zichtbaar. Via het bit in de mond oefenen ruiters grote kracht uit. Uit onderzoek blijkt dat 83 procent van de wedstrijdpaarden littekens of verwondingen in de mond heeft. Er zijn goede alternatieven zoals een hoofdstel zonder bit. Dier&Recht pleit daarom voor een verbod.

Pijnlijke bit

Een bit veroorzaakt verwondingen in de mond van het paard, soms tot bloedens toe. Kiezen die in de weg zitten worden getrokken of afgevijld, zodat het bit beter in de mond past. Oplettende kijkers kunnen aan het gedrag zien dat het paard last heeft van het bit. Zo tonen paarden pijn door hun mond te openen, het hoofd te schudden, de neus op te trekken, te verstarren of met de ogen te draaien.

Regels

Het gebruik van bitten maar ook andere dwangmiddelen als zwepen en sporen is niet aan wettelijke regels gebonden. Tijdens trainingen heerst er complete wetteloosheid en ook tijdens wedstrijden wordt er onvoldoende rekening gehouden met de pijnsignalen van de paarden. Zeer pijnlijke bitten met hefboomwerking en kinkettingen zijn de standaard.

Uitfasering

Er zijn voldoende alternatieven die het paard geen pijn doen. Een bitloos hoofdstel waarbij een brede zachte neusriem wordt gebruikt is een diervriendelijk alternatief en kan zowel in de sport als door onervaren ruiters worden gebruikt. Sarah Pesie van Dier&Recht: "Er is veel wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat paarden ernstig lijden onder bitten. Het wordt tijd dat de overheid en de ruiters hun verantwoordelijkheid nemen en een einde maken aan dit onnodige paardenleed. Ruiters moeten leren hoe ze de pijn herkennen en vooral ook om daar gehoor aan te geven."

Dier&Recht is een petitie gestart om het verbod bij de minister onder de aandacht te brengen.