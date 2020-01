Nederlands marineschip De Ruyter vertrekt naar Golfregio

Maritieme veiligheidssituatie in de Golfregio

Het fregat gaat daar heen om een beeld op te bouwen van de maritieme veiligheidssituatie in de Golfregio. Dit gebeurt als onderdeel van de European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASOH).

Incidenten met olietankers

In de Straat van Hormuz en de Golfregio vonden vorig jaar verschillende ernstige incidenten plaats, waarbij 6 olietankers zwaar beschadigd raakten en 2 werden vastgehouden. Op initiatief van Frankrijk start nu EMASOH; een missie die bedoeld is om de maritieme veiligheid in de economisch belangrijke regio te vergroten.

Verminderen spanningen

Zr.Ms. De Ruyter, een Frans fregat en patrouillevliegtuig hebben als taak om de maritieme veiligheidssituatie in kaart te brengen. Daarnaast moet de aanwezigheid van de marineschepen verdere incidenten voorkomen. De missie is gericht op het verminderen van de spanningen in de regio. Om die reden wordt er ook een diplomatiek spoor ingezet.

Hoofdkwartier EMASOH in Abu Dhabi

Zr.Ms. De Ruyter zet eerst koers richting de Verenigde Arabische Emiraten. Vanuit het hoofdkwartier van EMASOH in Abu Dhabi wordt de missie aangestuurd. Op het Frans-geleide hoofdkwartier zitten ook vier Nederlandse stafofficieren. Voor haar taken heeft het marineschip een NH90-helikopter van het Defensie Helikopter Commando (DHC) mee aan boord.