Man (45) wordt tweemaal aangehouden op een dag

Een 45-jarige man uit Tilburg maakte het vrijdag 24 januari wel heel bont. Eerst werd hij in de middag aangehouden omdat hij zonder geldig rijbewijs in een auto reed. Vervolgens werd hij op het politiebureau nogmaals aangehouden als verdachte van een poging tot zware mishandeling die eerder die dag plaatsvond op de Eerste Zeine in Waalwijk.