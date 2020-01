Voor 1 miljoen euro beslag gelegd in onderzoek geldstromen drugscontainers

Dinsdag heeft de politie in een strafrechtelijk onderzoek in totaal acht panden doorzocht in de gemeente Oosterhout (5), de gemeente Breda (2) en een pand in de omgeving van Rotterdam. 'Dat gebeurde in een onderzoek naar het witwassen van gelden die mogelijk zijn verdiend met drugshandel. Er is behalve beslag gelegd op administratie, ook voor bijna een miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed. Dit omdat misdaad niet mag lonen', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Transportonderneming

Het onderzoek richt zich op een (voormalig) directeur van een transportonderneming uit Brabant. Hij werd in december 2019 in een onderzoek van het Landelijk Parket veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel bij de invoer in Nederland van bijna 3500 kilo cocaïne in containers met bananen. De invoer van verdovende middelen gaat vaak gepaard met (grote) financiële winsten.

Onderzoek naar geldstromen

De Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid startte met de FIOD onder leiding van het Functioneel Parket een onderzoek naar de geldstromen rondom de drugstransporten. Daarbij viel op dat de directeur van de transportonderneming grote contante aankopen deed, waardoor een vermoeden van witwassen ontstond. Ook werd vastgoed via een verdachte constructie aangekocht. De verdenking is dat het om een soort van ‘loanback constructie’ gaat. Zo zou de directeur mogelijk zijn betaald voor bewezen diensten met betrekking tot de drugstransporten.

Verstoren criminele bedrijfsproces door volgen geldstromen

Opsporingsdiensten proberen van verdachten van ondermijnende criminaliteit een vermogensdossier aan te leggen. Ook wordt er gekeken welke financiële sporen criminaliteit zoals drugstransporten achter laten. Die worden uitgelopen. Politie, FIOD, het Landelijk Parket en het Functioneel Parket zullen daarbij vaker samenwerken om gebruik te maken van elkaars expertise.

Witwassen ernstig

Door goederen te kopen van gelden die met misdaad verkregen zijn of door dit te investeren in vastgoed worden criminele verdiensten witgewassen. Criminelen willen het geld dat zij hebben verdiend in de onderwereld graag uitgeven in de bovenwereld. Om zwart geld in de bovenwereld te kunnen besteden zonder daarbij het risico te lopen dat het onmiddellijk weer door justitie of de Belastingdienst in beslag genomen wordt, moet het worden witgewassen. Witwassen van eigen criminele winsten of de criminele winsten van anderen, en ook het meewerken daaraan, is strafbaar. Daarnaast wil de overheid de gelden afpakken die met misdaad verdiend zijn.

Misbruik van financiële dienstverleners

Witwassen bevindt zich op het snijvlak tussen onder- en bovenwereld. Voor het witwassen heb je vaak financiële dienstverleners nodig, maar soms ook geldkoeriers of bijvoorbeeld een stroman. Ook financiële en juridische dienstverleners lopen risico om bij witwassen betrokken te raken. Het gaat om criminaliteit die de integriteit van de financiële sector aantast. Het Functioneel Parket legt zich met opsporingsdiensten toe op de bestrijding van (complexe) witwaszaken. Gewoontewitwassen vormt een ernstige bedreiging voor de integriteit van het financieel verkeer. Het vormt een aantasting van de legale economie en het helpt criminaliteit te belonen. Daarom wordt het aangepakt.