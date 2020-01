Hoofdofficier van Justitie looft beloning uit in de zaak van de onbekende dode vrouw

Over deze zaak zijn al verschillende berichten in de media verschenen, en er zijn inmiddels rond de 500 tips bij het onderzoeksteam binnengekomen, maar die hebben nog niet geleid tot de identiteit van de vrouw of oplossing van de zaak. Het is daarom dat de Hoofdofficier van Justitie een beloning van 15.000 euro uitlooft voor de persoon die zich meldt met de gouden tip die leidt tot het achterhalen van de identiteit van de onbekende vrouw en de oplossing van het misdrijf waardoor de vrouw is komen te overlijden. Dat is dinsdagavond bekend gemaakt in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.