Dit jaar al gedeeltelijk vuurwerkverbod

Dat hebben Haagse bronnen aan de NOS lanten weten. Het verbod houdt in dat consumenten geen vuurpijlen en knalvuurwerk mogen afsteken. Een beperkt assortiment siervuurwerk blijft bestaan. Het gaat dan om feinteintjes, bepaalde sierpotten en grondbloemen. Ook het zogenoemde F1-vuurwerk, kindervuurwerk zoals sterretjes en knalerwten blijft te koop.

Vrijdag wordt het gedeeltelijke vuurwerkverbod in de ministerraad besproken. In een reactie op het toegenomen aantal incidenten in de nieuwjaarsnacht zei Rutte: 'De laatste jaren heeft het een vorm gekregen, het is alsof je in een oorlogsgebied zit. Het is niet normaal meer.' Eerder liet hij al weten dat de jaarwisseling 'niet meer op de oude voet' kan doorgaan.

Partij voor de Dieren en GroenLinks wilden het liefst een verbod op al het consumentenvuurwerk, maar daar is geen meerderheid voor in de Tweede Kamer.