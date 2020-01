Record hectare-opbrengsten graan

Nederlandse akkerbouwers behaalden in 2019 per hectare recordopbrengsten aan de graansoorten tarwe en gerst. Er werd vorig jaar gemiddeld 9,6 ton per hectare aan tarwe geoogst, 9 procent meer dan het jaar daarvoor, en meer dan een ton boven het langjarig gemiddelde. De opbrengst aan gerst bedroeg vorig jaar 7,4 ton per hectare, 6 procent meer dan in 2018, en eveneens een ton meer dan wat er gemiddeld per jaar van een hectare komt. Dat blijkt uit de definitieve oogstraming van het CBS.

De goede resultaten voor tarwe en gerst die akkerbouwers in 2019 behaalden zijn vooral te danken aan recordopbrengsten wintertarwe en wintergerst. Wintertarwe leverde 9,8 ton per hectare op, tegen 7,1 ton per hectare voor zomertarwe. Bij gerst was dit 9,1 voor de wintervariant en 6,6 ton per hectare voor zomergerst.

Hectare-opbrengst consumptieaardappelen en zaai-uien onder langjarig gemiddelde

Bij consumptieaardappelen en zaai-uien lagen de hectare-opbrengsten in 2019 onder het langjarig gemiddelde. De opbrengst consumptieaardappelen kwam met 47,9 ton per hectare onder het langjarig gemiddelde van 49,8 ton per hectare, die van zaai-uien op 50,3 ton per hectare (langjarig gemiddelde: 57,2 ton per hectare). De hectare-opbrengsten consumptieaardappelen en zaai-uien lagen wel een stuk hoger (respectievelijk 16 procent en 42 procent) dan in het oogstjaar van 2018.

De hectare-opbrengst van suikerbieten lag vorig jaar boven het langjarig gemiddelde. De opbrengst kwam uit op 83,9 ton per hectare, 10 procent hoger dan de opbrengst in het jaar daarvoor.