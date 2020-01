ProRail plaatst twee perronkappen op station Europapark

Bij het station Europapark in Groningen zijn vrijdagochtend twee nieuwe perronkappen geplaatst.

Dit moest met de nodige voorzichtigheid gebeuren omdat elk deel 24 meter lang is en 40 ton zwaar is. De kolossen moesten direct op de juiste plek worden gehangen. Om voor zo min mogelijk overlast te zorgen, werd de klus in alle vroegte gedaan.

Met het extra spoor kunnen treinen uit Roodeschool, Delfzijl en Leeuwarden doorrijden naar het station Europapark.