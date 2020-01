Vrouw in woning in Limburg om het leven gebracht

Verdachte aangehouden

Door de hulpdiensten is nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren. Een verdachte is korte tijd later door agenten aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De omgeving is afgezet. In en rondom de woning zal er technisch onderzoek worden verricht door medewerkers van de Forensische Opsporing. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding is