Politie houdt 13-jarige jongen aan na neersteken 16-jarige, slachtoffer vecht voor zijn leven

Een 16-jarige jongen is vrijdagmiddag slachtoffer geworden van een steekincident aan de Prinsenstraat in Ridderkerk. 'Met een spoedtransport is hij naar het ziekenhuis gebracht. Al snel is er een 13-jarige verdachte aangehouden', zo meldt de politie vrijdag.