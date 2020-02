Man zwaargewond bij flatbrand Beverwijk, omliggende woningen ontruimd

Bij een brand in een flatwoning in Beverwijk is zondagochtend een man zwaargewond geraakt. Dit meldt de Veiligheidsregio Kennemerland zondag.

Zwaargewond

De brand in de woning van de flat aan de Plantage brak rond 07.40 uur uit. De hulpdiensten waaronder brandweer en ambulance kwamen massaal ter plaatse. De voordeur van het appartement waar de brand woedde werd door de brandweer opengebroken. De zwaargewonde man werd per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Evacuatie

Direct omliggende woningen werden uit voorzorg ontruimd, De ongeveer 20 evacueerden werden tijdelijk elders opgevangen. Nadat de brand was bedwongen heeft de brandweer de omliggende woningen geventileerd waarna de bewoners weer terug konden naar hun woningen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Een onderzoek door de plitie zal hier meer duidelijkheid over moeten geven.