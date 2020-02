Auto over de kop op A2, bestuurder spoorloos

De snelweg A2 bij Liempde richting Eindhoven is in de nacht van zaterdag op zondag ruim vier uur afgesloten geweest na meerdere aanrijdingen.

Bestuurder spoorloos

Bij het ernstige verkeersongeval waren meerdere voertuigen betrokken. Eén auto kwam door de aanrijding op zijn kop terecht. De bestuurder van deze auto bleek in eerste instantie spoorloos. Naderhand bleek dat deze persoon zich latere bij een ziekenhuis meldde.

Chaos

Door het incident, dat rond 04.00 uur plaatsvond, was het een grote chaos op de snelweg. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse gekomen. Er was ook nog een auto op een voertuig van Rijkswaterstaat gebotst. De snelweg werd pas zondagochtend even na 08.00 uur weer vrijgegeven voor het verkeer. Specialisten van de Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie hebben de aanrijding in kaart gebracht.