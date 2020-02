Afschot edelherten Oostvaardersplassen mag niet hervat worden

Afschot

In deze voorlopige voorziening gaat het om het afschot van edelherten vanaf 1 januari 2020. De Provincie Flevoland verleende een ontheffing aan stichting Faunabeheereenheid Flevoland. De uitvoering ligt bij Staatsbosbeheer. Eerder gaf de provincie in 2018 al de opdracht om het aantal edelherten door afschot terug te brengen tot 490. Die opdracht was geldig tot 1 januari 2020. Twee maanden geleden werd die opdracht door de rechtbank vernietigd. De provincie kon toen niet goed motiveren waarom het afschot nodig was. In een nieuw, aanvullend rapport komt die onderbouwing beter aan de orde. Toch oordeelt de voorzieningenrechter dat het afschot (nog) niet hervat mag worden.

Nieuw rapport

De provincie heeft wat betreft de ecologische onderbouwing van haar plan belangrijke stappen gemaakt. De voorzieningenrechter kan er echter niet omheen dat het nieuwe, aanvullende rapport dusdanig laat is opgesteld, dat verzoekers daarop op zitting niet goed hebben kunnen reageren. Zij willen de tijd krijgen om te reageren op het nieuwe rapport, zodat dit door de provincie kan worden betrokken in de bezwaarprocedure. Zij wijzen daarbij ook op de onomkeerbaarheid van het afschot.

Onomkeerbare situatie voorkomen

Ook de voorzieningenrechter houdt rekening met die onomkeerbaarheid. Hoe belangrijk de reactie van verzoekers op het nieuwe rapport kan zijn, blijkt uit het verloop van de eerdere procedures rondom de vernietiging van de opdracht tot afschot. De voorzieningenrechter gaf in eerste instantie groen licht voor het afschieten van edelherten, maar een nieuw rapport zorgde er later in een bodemprocedure voor dat de bestuursrechter anders besloot. Het afschot van veel edelherten was toen niet meer terug te draaien. Met de beslissing om deze voorlopige voorziening toe te wijzen, wil de voorzieningenrechter een nieuwe onomkeerbare situatie, waarin onnodig edelherten worden afgeschoten, voorkomen.