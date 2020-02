'Koks' drugslab Liempde 4 jaar cel, eigenaar loods ook 1,5 jaar celstraf

Woensdag heeft de rechtbank Oost-Brabant 2 mannen van 30 en 31 jaar veroordeeld voor de productie van harddrugs in een loods in Liempde, het treffen van voorbereidingshandelingen daartoe en voor het bezit van harddrugs. Ze krijgen ieder een gevangenisstraf van 4 jaar. De 61-jarige eigenaar van de loods krijgt een celstraf van 18 maanden voor zijn aandeel.

Vakantiehuisje

Het drugslaboratorium werd in mei 2019 ontdekt. In de loods stonden grote hoeveelheden grondstoffen voor het maken van harddrugs. Tijdens de politieactie zaten de 30-jarige en 31-jarige man in een vakantiehuisje op hetzelfde perceel. Volgens de verdachten waren zij sinds 2 dagen bezig om afval uit de loods weg te halen. De rechtbank gelooft die verklaringen niet. Met name omdat er op diverse kledingstukken van de mannen spetters grondstoffen zaten die daar alleen tijdens het productieproces op kunnen zijn gekomen. Al met al is er volgens de rechtbank voldoende bewijs dat de verdachten enkele maanden lang harddrugs maakten in de loods. De rechtbank veroordeelt de mannen ook voor het treffen van voorbereidingshandelingen en drugsbezit.

Eigenaar loods medeplichtig

De eigenaar van de loods zei niets van het drugslab af te weten. De rechtbank verwerpt dat verweer. De man verhuurde zijn loods maandenlang en moet op enig moment hebben geweten dat wat daar gebeurde het daglicht niet kon verdragen. De man voerde iedere dag zijn varkens die pal naast de loods staan, terwijl in de omgeving van de loods een onmiskenbare chemische geur hing. Bovendien zijn de hardware en de vele grondstoffen naar de loods gebracht en zijn er wanden en een luchtafvoer in de loods aangebracht. Dit alles kan de verdachte niet zijn ontgaan, want hij heeft vanuit zijn woning vrij zicht op de loods. De rechtbank oordeelt daarom dat de eigenaar medeplichtig is aan het geheel. Ook had hij een verboden jachtgeweer en munitie in zijn woning liggen waarvoor de rechtbank hem veroordeelt.

Koks

Op basis van de aangetroffen hoeveelheden drugsafval kan worden gesteld dat de verdachten grondstoffen maakten voor de productie van ruim 3 miljoen xtc-pillen. Met de aangetroffen chemicaliën zouden nog eens grondstoffen voor 12,5 miljoen pillen gemaakt kunnen worden.

Met een dergelijk groot en professioneel ingericht drugslab is veel geld gemoeid. Het is bekend dat achter zulke labs “grote jongens” met veel (crimineel) geld schuilgaan. De rechtbank vindt het niet aannemelijk dat de 2 verdachten tot die jongens behoren. Zij waren aanwezig als “kok” en hadden daarmee een actieve en essentiële rol in de drugsproductie. De rechtbank legt daarom celstraffen op van 4 jaar. De 31-jarige man moet daarnaast nog een celstraf van 3 weken uitzitten die hij eerder voorwaardelijk kreeg opgelegd.

Wegkijken

Ook de eigenaar van de loods was een essentiële schakel in het geheel. Zonder zijn loods kon geen harddrugs gemaakt worden. Volgens de rechtbank zijn dergelijke drugslabs in een buitengebied geen uitzondering. Criminelen zetten de labs daar op omdat schuren en loodsen vaak leeg en uit het zicht staan. Ook kan de geur van chemische processen worden verdoezeld met mestlucht. Als iedereen wegkijkt en/of toestemt met zo’n gevaarlijke situatie, zoals de eigenaar van deze loods deed, blijft dit probleem in stand. Daarom vindt de rechtbank een celstraf van 18 maanden op z’n plaats.