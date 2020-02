Mogelijke dumping drugsafval voorkomen met aanhouding

Dinsdag heeft de politie in Geleen een 37-jarige Nederlander aangehouden die in zijn bestelauto een hoeveelheid jerrycans en vaatjes vervoerde met resten van grondstoffen voor de productie synthetische drugs en resten van amfetamine. Dit meldt de politie woensdag.

Mogelijke dumping van drugsafval voorkomen

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen op de Urmonderbaan in Geleen dat een Belgische bestelauto een rood verkeerslicht negeerde. Voor deze overtreding werd de auto aan de kant gezet. Toen de agenten naar de auto liepen roken ze al een voor hen bekende sterke amfetaminegeur. Ze zagen van buiten ook dat in de laadruimte goederen aanwezig waren die mogelijk in verband konden worden gebracht met een synthetisch drugslab. De bestuurder werd aangehouden en de auto in beslag genomen.

Amfetamine

Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de Landelijke Eenheid stelden later een onderzoek naar de aangetroffen goederen. Zij constateerden dat de meeste jerrycans en vaatjes leeg waren. In sommige daarvan werden nog resten van grondstoffen voor de productie van synthetische drugs aangetroffen en in enkele zelfs resten van amfetamine. Ook de gascilinders waren leeg. Het is mogelijk dat door deze controle een dumping is voorkomen. De politie doet nader onderzoek naar de herkomst van de goederen.