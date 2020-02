Opnieuw brand op camping in Anloo

Donderdag is opnieuw brand ontstaan op de failliete camping aan de Bosweg in Anloo. Een bult met achtergebleven inboedel heeft opnieuw vlam gevat.

Smeulend vuur

Dezelfde bult vloog gisteravond ook al in brand. Het vuur is blijven smeulen, waardoor de brandweer donderdagochtend opnieuw moest uitrukken. De brand is inmiddels onder controle. Brandweer Annen en de tankwagen van brandweer Gieten waren voor deze buitenbrand opgeroepen.