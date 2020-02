Militairen aangehouden om vals geld, drugs en mishandeling

Den Helder: vals geld en drugs

Donderdag werd in den Helder een 21-jarige militair uit Wierden aangehouden op verdenking van het aanbieden van vals geld en overtreding van de Opiumwet.

De man bood op een kazerne in een horecaruimte geld aan, dat na onderzoek vals bleek te zijn. In het onderzoek dat volgde bleek hij over nog meer vals geld te beschikken. Tijdens een doorzoeking in het slaapverblijf en auto van de militair troffen marechaussees naast diverse valse bankbiljetten ook soft- en harddrugs aan. De militair zit vast voor verder onderzoek door de Koninklijke Marechaussee in Den Helder.

Havelte: mishandeling

Afgelopen nacht hielden marechaussees op een kazerne in Havelte een 24-jarige militair uit Enschede aan na een vechtpartij op een kazerne. Hij wordt verdacht van het mishandelen van een collega. De Koninklijke Marechaussee in Darp doet onderzoek naar het incident.