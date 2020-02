Cocaïne gevonden in Franse auto

In de auto troffen de agenten een pakketje aan waar mogelijk verdovende middelen in zaten. Het pakket is in beslag genomen en uit onderzoek op het bureau bleek dat het in totaal één kilogram cocaïne bevatte. De bestuurder van de auto is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. De verdachte betreft een 27-jarige Albanees zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit nog vast en zal zaterdag verder gehoord worden. Ook zal zaterdag verder onderzoek aan de auto gedaan worden door de politie.