Supermarkt in Den Haag beschoten

Op het Lorentzplein in Den Haag is op de vroege ochtend van zondag 9 februari een supermarkt beschoten. Hierbij raakte niemand gewond. De recherche onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden.

Agenten gingen na de melding die rond 03.00 uur binnenkwam naar de supermarkt toe. Hier zou sprake zijn van een inbraak. Omwonenden hadden glasgerinkel gehoord. Toen agenten bij de supermarkt aankwamen, zagen zij glas op de grond liggen. Na kort onderzoek bleek toch dat er sprake was van een schietincident. Er is toen direct een plaats delict gemaakt. De supermarkt zou rond 02.30 uur beschoten zijn door een nog onbekend persoon. De recherche doet op dit moment onderzoek en hoopt dat er getuigen zijn die mogelijk meer weten over deze beschieting.

De supermarkt werd in november 2019 al eens eerder beschoten. De recherche zoekt uit of deze twee incidenten mogelijk verband houden met elkaar.