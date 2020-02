Politie onderzoekt explosie in Heemstede

De recherche heeft een onderzoek ingesteld naar aanleiding van een explosie in de nacht van zondag op maandag in een appartementencomplex aan de Waterhof in Heemstede. Dit meldt de politie maandag.

Melding explosie

Rond 03.45 uur kwam bij de meldkamer van politie een melding dat er een explosie was geweest in een gebouw aan de Waterwolf. De politie is naar de Van den Eijndekade gegaan en trof aan de Waterwolf onder andere gebarsten ramen en deuren aan. Voor zover bekend, raakte niemand hierbij gewond. De omgeving werd afgezet en de afd. Forensische Opsporing is ter plaatse geweest voor sporenonderzoek. De recherche doet onderzoek naar wat de ontploffing heeft veroorzaakt

Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek naar de toedracht van dit incident en is op zoek naar mensen die mogelijk iets verdachts gezien hebben in de omgeving van de Van den Eijndekade en het gebouw aan de Waterhof in de nacht van zondag op maandag.