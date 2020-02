Ruim kilo fentanyl in beslag genomen

Aanvankelijk leek de substantie die maandag 3 februari in een plastic zak in het schuurtje van een 42-jarige man uit Eindhoven werd aangetroffen op cocaïne. Onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut heeft echter nu uitgewezen dat het ruim een kilo fentanyl betreft. Voor zover bekend, is niet eerder in Nederland beslag gelegd op zo’n grote hoeveelheid van de uiterst gevaarlijke stof.

De 42-jarige verdachte die 3 februari in het onderzoek van het Landelijk Parket naar verdovende middelen en witwassen is aangehouden, is afgelopen donderdag voor 14 dagen de bewaring ingegaan. Hij zit inmiddels niet meer in beperkingen.

Kleine hoeveelheid kan dodelijk zijn

Fentanyl staat op lijst I bij de Opiumwet. Het is een stof met een werking vergelijkbaar aan morfine maar dan 80-100 keer sterker. De stof, ook wel morfinomimeticum genoemd, is zeer verslavend en kan bij inname van een zeer kleine hoeveelheid al dodelijk zijn. In de medische wereld wordt het op recept gebruikt als verdovingsmiddel en pijnstiller. Fentanyl werkt bij inademing, opname door mond en aanraking met huid.

Onderzoek

Politiemensen troffen 3 februari bij doorzoeking van het schuurtje in de tuin van het huis van de man in Eindhoven de plastic zak aan met onbekende inhoud en namen het in beslag. Een expert van het NFI heeft de inhoud vervolgens onderzocht en vastgesteld dat het om ruim een kilo fentanyl gaat. Er zijn geen aanwijzingen dat de gezondheid van politiemensen die de zoeking deden gevaar heeft gelopen.

Er is tevens beslag gelegd op dure horloges, duizenden euro’s in contanten in diverse coupures waaronder een biljet van 500 euro, diverse gegevensdragers, verboden wapens en munitie.

Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.