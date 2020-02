4 jaar cel en tbs voor Instagrampooier

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 21-jarige man uit Zwolle tot een gevangenisstraf van 4 jaar en tbs met dwangverpleging omdat hij via Instagram minderjarige meisjes ronselde en aanbood voor seks en hen dwong tot het filmen van seksuele handelingen. Hij is onder andere schuldig aan mensenhandel, ontucht en het hebben, maken en verspreiden van kinderporno. De slachtoffers moet hij in totaal een schadevergoeding betalen van ruim 16.000 euro.

Seksafspraken via sociale media

De man nam via onder andere Instagram contact op met de minderjarige meisjes. De gesprekken begonnen vriendelijk en zo won hij het vertrouwen van de kwetsbare en jonge meisjes. Vervolgens probeerde hij twee meisjes - van toen 12 en 15 jaar - aan te zetten om zich te prostitueren. Hierbij werd hij steeds dwingender.

De man manipuleerde meisjes en zette ze aan om naaktfoto’s en naaktvideo’s naar klanten te sturen. De meisjes moesten in de bio van hun Instagramaccount een prijslijst zetten voor het verrichten van bepaalde handelingen. Ze moesten vervolgens seksafspraken met klanten maken zodat hij deze klanten kon chanteren. Dit deed hij om er zelf financieel beter van te worden.

​Dreigen om meer naaktbeelden

Na verloop van tijd begon de man ook drie minderjarige meisjes te bedreigen. Hij wilde meer naaktbeelden van ze krijgen en als ze dat niet deden dan zou hij het beeldmateriaal wat hij al in zijn bezit had, online zetten. Ook dwong hij de meisjes tot het filmen van seksuele handelingen bij zichzelf.

​Weer dreiging met verspreiden naaktfilmpje

Daarnaast probeerde hij een 13-jarig meisje weer af te persen met een naaktfilmpje van haar. Hij had haar in begin 2017 al gedreigd om het filmpje te verspreiden als ze niet wilde betalen. Zij betaalde toen niet en hij verspreidde het filmpje op haar school. Kort na zijn detentie herhaalde hij begin 2018 deze bedreiging opnieuw. Toen zij de geëiste bedragen van 2500 en 5000 euro niet betaalde, verspreidde hij weer het naaktfilmpje.

​Bescherming maatschappij

Anders dan de deskundigen adviseerden, legt de rechtbank tbs met dwangverpleging op. Het gaat in deze zaak om ernstige delicten met jonge kwetsbare slachtoffers die in onze samenleving extra bescherming nodig hebben. Er is een grote kans dat de man weer dit soort feiten gaat plegen als hij niet verplicht wordt behandeld. De man heeft zich namelijk van zijn vorige veroordeling niets aangetrokken. Hij ging heel kort na zijn vrijlating opnieuw in de fout, hoewel hij toen een voorwaardelijke straf boven zijn hoofd had hangen. Verder heeft hij geen enkel probleembesef, ziet hij het strafbare van zijn handelen helemaal niet in en is hij niet gemotiveerd om behandeld te worden.